"Il Documento di economia e finanza 2023 è una continuazione dell'agenda Draghi, anzi peggio. La crescita rallenta, l'inflazione rimane alle stelle e la risposta è davvero inadeguata. Pochi spicci e per poco tempo, come la truffa del taglio al cuneo fiscale: poche risorse e solo per un anno, una sorta di mini-bonus". Così il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.