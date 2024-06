Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato oggi ad Avellino il programma di potenziamento dei trasporti su gomma della Regione Campania che include 100 nuovi autobus in servizio sul territorio regionale. “Fino a una decina di anni fa viaggiamo su treni che erano dei carri bestiame e su degli autobus che erano sgangherati ed erano più fermi che in cammino. Oggi possiamo viaggiare su degli autobus che sono bellissimi e che danno respiro a industrie locali, a cominciare dall’Industria italiana autobus che vive situazioni di difficoltà", ha osservato De Luca.

Il governatore campano ha sottolineato che i nuovi pullman “sono stati finanziati per metà dai fondi di sviluppo e coesione del precedente programma 2014-2020". “In questo momento stiamo facendo una guerra contro i ricatti politici del governo Meloni, ci sono sei miliardi di euro bloccati da un anno – ha detto -. Sono soldi della Regione, non dello Stato italiano”, ha aggiunto.

De Luca ha quindi ricordato che un lavoro simile è stato fatto anche per rafforzare la mobilità in altri settori strategici come quello ferroviario. “Un lavoro analogo lo abbiamo impostato per il trasporto su ferro: Avremo centinaia di treni nuovi - ha proseguito -. Abbiamo almeno un migliaio di giovani assunti con procedure concorsuali, senza fare porcherie clientelari. Sono andati a lavorare quelli che hanno vinto i concorsi. Questa è un’altra rivoluzione che abbiamo fatto in Campania”.