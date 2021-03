“Nella sua doppia veste di Commissario Regionale per l’emergenza e di Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha una doppia, enorme, responsabilità politica: quella di avere affidato l’intera gestione dell’emergenza ad un gruppo di funzionari delinquenti e ad un assessore inadeguato e irresponsabile, suo fedelissimo, che hanno attentato alla vita di noi siciliani, e quella di avere omesso qualsiasi forma di controllo efficace sulle operazioni di caricamento dei dati”. Lo afferma il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli, componente delle commissioni Antimafia e Affari Costituzionali, il quale, in una nota conclude “mentre i delinquenti falsificavano i dati dei contagiati per evitare la ‘zona rossa’, Musumeci dove era? Cosa aspetta a dimettersi da ogni incarico come ha fatto Razza?”.