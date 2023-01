"Questo pomeriggio, insieme a Marta Bonafoni per la presentazione della sua candidatura, come capolista, nella Lista Civica D'Amato Presidente.

Tagliamo insieme il nastro di una partenza importante, di un cammino che dovrà portarci al 13 febbraio come vincitori, per continuare insieme il lavoro svolto in questi anni.

Marta, con impegno e serietà in 10 anni di Consiglio regionale, ha portato avanti battaglie importanti per l'uguaglianza, l'inclusione, la libertà e l'autodeterminazione delle donne. Un percorso straordinario che non può essere abbandonato, ma deve essere portato avanti da chi ha sempre creduto in questi valori e ha lavorato per metterli in pratica e renderli reali per tutti i cittadini. Andiamo a vincere, insieme, per tutte le libertà.

#laforzadeirisultati". Lo ha scritto il candidato alla presidenza della Regione Lazio D'Amato sul suo profilo Twitter.