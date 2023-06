"La chiusura della biblioteca Nelson Mandela di via La Spezia per verifiche sulla sicurezza dei lavoratori lascia perplessi per le modalità con cui si è sottovalutata politicamente la vicenda, nonostante le note dei sindacati e delle richieste del Municipio. Un polo culturale così centrale e prezioso per un'area che ha poco d’altro, resta chiuso e non si sa fino a quando. La Lega ha presentato un’interrogazione urgente su questa vicenda, ma anche per chiedere lumi immediati a proposito di diverse importanti librerie, e luoghi di lettura pubblica a Roma, che hanno chiuso i battenti. Allo stesso tempo già qualche settimana fa avevamo chiesto, con un altro documento urgente, il perché della chiusura di numerosi teatri e cinema, mentre si finanziano iniziative in forma diretta come quella a favore della Fondazione Cinema America e ulteriori due eventi già denunciati all'Anac per una verifica sulla procedura e sui consistenti fondi assegnati. Il sindaco Gualtieri per aiutare gli amici degli amici sta lasciando crollare una rete culturale necessaria per la città, per questo abbiamo chiesto maggior impegno per la tutela e la divulgazione della cultura, anche a sostegno dei lavoratori di tutte le strutture coinvolte”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha presentato in Aula Giulio Cesare diverse interrogazioni su questi temi.