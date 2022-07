“Da tempo - affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega - ci stiamo impegnando, affinchè le giuste e palesi criticità segnalate a più riprese da chi opera nel Terzo Settore siano recepite dalla Regione che, viceversa, al momento ci appare colpevolmente distante dalle richieste del Volontariato. Per cercare di sbloccare la situazione di stallo su una tematica così rilevante- proseguono i Consiglieri - abbiamo chiesto che giovedì, nell’ambito dei lavori della Commissione Sanità, vengano quindi, finalmente, ascoltati i rappresentanti delle Misericordie, della Croce Rossa e delle Pubbliche Assistenze. Ci auguriamo - precisano gli esponenti leghisti - che questa audizione sia, dunque, utile per decidere ufficialmente di dare un concreto e tempestivo supporto a chi, quotidianamente, assiste il prossimo. Questa mancanza di operatività da parte di Giani sulla delicata problematica -concludono i rappresentanti della Lega - è inaccettabile; bisogna agire e farlo immediatamente. Le vacue promesse non bastano più”,