"L’occupazione delle terapie intensive è raddoppiata in una settimana, passando da 30 a 46 pazienti ricoverati. Se è un trend comincio a preoccuparmi. Stiamo lavorando a pieno regime con le rianimazioni".

Lo ha detto nella consueta conferenza stampa del venerdì, il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

"Il Veneto resta bianco ma non è una cosa scritta sulla pietra. Se continuiamo così, in poche settimane qualche cambio di colore potrebbe accadere. Perché buttare il lavoro di mesi per mangiare le castagne in piazza?" aggiunge.