"Oggi è innegabile che l'infezione sia tornata a essere importante". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la risalita dei contagi Covid negli ultimi giorni, anche a causa della nuova variante BA.5. Il governatore ha comunque spiegato che "l'impatto sugli ospedali, in questo momento, è pressoché immutato. Abbiamo 27 persone in terapia intensiva e circa 440 in area non critica. La fase è ancora endemica, ma ora vedremo cosa succede da qui ai prossimi dieci giorni", ha concluso.