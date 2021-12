"C'è una realtà anarchica nel Paese, insofferente alle regole e anche con connotati di violenza. I no green pass di oggi sono i no mask di ieri: è tutto un no-Italia che si tiene insieme".

Lo afferma in un'intervista a Libero il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

"Le scelte prese si sono rivelate corrette, ma potevano costarmi caro. Io ho un ottimo rapporto con i magistrati, ma se fosse stato vero quello che diceva il governo giallorosso, ai tempi in cui io prendevo queste decisioni estreme, oggi anziché presentare il mio libro dovrei presentare memorie difensive in tribunale, per rispondere di spreco del denaro pubblico - spiega Zaia. Il lombardo Fontana fu accusato di danneggiare l'Italia per il video sulla mascherina, cosa avrebbero detto a me che ho chiuso il Carnevale di Venezia? Serve autonomia davanti a una tragedia e tutela per chi deve fare scelte difficili in poco tempo. De Gaulle diceva che è meglio una scelta imperfetta subito che una perfetta troppo tardi" conclude.