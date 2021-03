Un gruppo di una trentina di commercianti ha protestato stamane davanti alla sede della Protezione Civile a Mestre contro le chiusure delle attività stabilite dall'ultimo Dpcm. Il sit in, rumoroso ma pacifico. si è svolto in concomitanza con il consueto incontro del Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, con gli organi di stampa, per fare il punto della sull'emergenza Covid. "Comprendo le loro ragioni, la pandemia ha messo in ginocchio tantissime attività economiche, prime fra tutte quelle legate al commercio - ha commentato Zaia - E' una situazione molto difficile, sono disponibile ad ascoltare le loro istanze". Zaia ha sottolineato come si tratti di un settore collegato a quello del turismo, che in Veneto ha pagato uno dei prezzi più alti a causa delle chiusure - "su 60mila posti di lavoro persi, 35mila vengono dal comparto turistico" - "la mole di finanza stanziata per i ristori è ingente - ha aggiunto - anche se non abbiamo ancora ben capito arriveranno e su quali basi verranno distribuite. La miglior condizione per aiutare queste imprese alla fine sarebbe quella di riaprire".