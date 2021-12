Altri cinque comuni siciliani saranno in zona arancione dal 18 al 27 dicembre. Lo dispone la nuova ordinanza che il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato per ridurre l'alto numero di positivi rapportato ai vaccinati. I Comuni in questione sono Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant'Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina).