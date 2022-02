"Noi siamo prontissimi a fare ciò che il Governo ci chiede. La macchina è rodata, nella quarta ondata e nella dose booster abbiamo usato molte strutture nostre, in modo che possano rimanere anche per il futuro".

Lo ha dichiarato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Mi auguro solo che ci sia chiarezza: ne abbiamo bisogno per noi, che siamo operativi e pronti per andare avanti, e per i cittadini, che devono avere certezze e informazioni molto chiare e fondate da parte della comunità scientifica nazionale. Quindi attendiamo le indicazioni e poi le attueremo" ha aggiunto..