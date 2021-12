Dalle ore 10 di sabato 4 dicembre scatterà l'obbligo delle mascherine all'aperto e nei luoghi affollati a Roma. Lo dispone l'ordinanza che il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha firmato oggi. Sono esenti dalle misure, che saranno valide fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre, i bambini under 6 anni, le persone disabili e quelle impegnate in attività sportiva.

"La mascherina è uno strumento fondamentale di prevenzione dei contagi. Per questo ne abbiamo disposto l’obbligo all’aperto nelle zone identificate dalla Questura e sottoposte a misure di contingentamento, ma anche in tutte le altre vie dello shopping e luoghi di aggregazione in cui l’alto afflusso di persone rende necessario indossarla sempre per prevenire la possibilità di trovarsi a contatto con altre persone sprovvisti di questa protezione", ha sottolineato Gualtieri stesso.