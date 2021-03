“Senza volere in alcun modo emettere sentenze anticipate sull’inchiesta relativa ai dati sul numero dei positivi in Sicilia, e nella certezza che tutto potrà essere chiarito, ho intenzione insieme ad altri colleghi parlamentari di interpellare il governo circa fatti e intercettazioni che restituiscono un quadro allarmante per la salute pubblica.

Non intendo mettere in dubbio, poi, la presunzione d’innocenza dell’assessore alla Sanità della Sicilia Ruggero Razza, ma – in linea con quanto affermato dal segretario regionale del PD Anthony Barbagallo – ritengo che a questo punto sia doveroso da parte sua fare un passo indietro fintanto che non sarà accertato quanto accaduto, nel pieno interesse dei cittadini siciliani. Allo stesso tempo, nell’esprimere assoluta fiducia nell’operato della magistratura, non vi è dubbio che se i fatti dovessero essere definitivamente confermati dal prosieguo dell’attività giudiziaria, ci troveremmo di fronte a un colossale imbroglio perpetrato danneggiando la salute di tutti i cittadini siciliani.”

Lo afferma il deputato del Pd Pietro Navarra.