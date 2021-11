"L'indice Rt in Liguria è tra 1,2 e 1,3, esattamente la media nazionale".

Sono le parole di Giovanni Toti, Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti a Rai News24.

"Il numero di posti letto ieri a fronte di centinaia di nuovi contagiati è calato di 11 pazienti senza neppure una vittima - afferma il Presidente Toti. Su dieci terapie intensive - prosegue - ieri 9 erano occupate da non vaccinati, pertanto direi che la macchina funziona e regge. Certo di fronte a un aumento della circolazione del virus di 1,2-1,3 dell'Rt, vuol dire andare abbastanza in alto, in piena ondata, con la differenza del vaccino" conclude.