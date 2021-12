Scattano nel Lazio l'obbligo della mascherina all'aperto e il test del tampone per gli operatori sanitari da effettuare ogni dieci giorni. Queste sono le disposizioni contenute nella nuova ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti e saranno valide dal 23 dicembre al 23 gennaio. "Si tratta di una misura precauzionale, ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus", ha dichiarato il presidente.

Sono esenti dalle nuove misure chi pratica attività sportiva e/o motoria, i portatori di patologie incompatibili con l'impiego della mascherina e i bambini under 6 anni.