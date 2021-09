"Ormai siamo proprio alla soglia, mancano in questo momento solo 15mila persone per raggiungere l'80% della vaccinazione in prima dose in Toscana".

Lo ha detto il Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

"E' importante che la gente si vaccini, perché ormai è un fatto automatico, più ci si vaccina più diminuiscono i contagi - ha aggiunto. Oggi - ha proseguito -, per la prima volta riscendiamo sotto i 200 contagi, siamo a 164, dopo più di qualche mese. La settimana di ieri si è chiusa con 1.962 contagi: il fatto che la settimana di Ferragosto ne avevamo 4.880 è il segno evidente della diminuzione dei contagi".