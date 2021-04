Individuata anche in Friuli Venezia Giulia la cosiddetta variante indiana del Covid 19. La mutazione è stata riscontrata su un marinaio. Lo rende noto il vicepresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a seguito di un monitoraggio compiuto sulle persone provenienti dall'estero. In una persona "di origini argentine è stata invece riscontrata la variante inglese in un'ulteriore mutazione del virus, che potrebbe comportare il rischio di una riduzione della risposta immunitaria nei soggetti contagiati".