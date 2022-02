"Riaprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato di emergenza se la pandemia continuerà la sua flessione. Perché dobbiamo approfittare ora della tregua che il Covid ci concede".

Sono le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, oggi su La Repubblica.

"Nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni. Dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario" spiega.

"Green Pass? Le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato. Dobbiamo allentare la presa e usare i periodi favorevoli della pandemia per aprire il più possibile e favorire l'economia perché su cosa accadrà in autunno non abbiamo certezze assolute. E lo dico io che non mi sono mai tirato indietro quando c'erano da prendere decisioni difficili. Adattarsi alla realtà non significa smentirsi, ma essere pragmatici" conclude.