"Nessun passo indietro rispetto al green pass e nessun tampone gratuito per chi non vuole essere responsabile. Le tue fisime, i tuoi sfizi te li paghi tu. Lo Stato non è obbligato a fare da balia a nessuno". Lo afferma durante la consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca.