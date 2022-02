"Le mascherine? In Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d'Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina".

Sono le parole del Ppresidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, bisogna essere estremamente prudenti. E' chiaro che ci avviamo verso l'esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente, ma credo che sarebbe irresponsabile togliere l'obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini" ha aggiunto.