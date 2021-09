"Eravamo arrivati a 70mila vaccinazioni al giorno, siamo a 17mila. C'è un blocco. Abbiamo fatto piccoli passi avanti, con 7,6 milioni di somministrazioni e 4,4 milioni di doppie dosi, ma non siamo arrivati all'obiettivo che a mio parere era alla nostra portata. Potevamo arrivare entro il mese di ottobre ad avere la immunizzazione di gregge. Saremmo stati molto più tranquilli con la immunizzazione del 75% dei nostri concittadini, non è andata così, quindi dobbiamo avere ancora qualche elemento di prudenza in più". E' quanto afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.