“Non capisco di quale fallimento parli il senatore Matteo Salvini riferendosi a Zingaretti, abbiamo subito un attacco da parte di criminali informatici e stiamo difendendo i cittadini. Il Lazio è la prima regione italiana per completa copertura vaccinale e questo rappresenta una sicurezza per la salute dei cittadini e per la nostra economia. Il resto sono solo chiacchiere da ombrellone.”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato