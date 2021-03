Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 632 nuovi casi di 'Covid-19', il 19,4% rispetto ai 3.250 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; nell'arco della stessa giornata sono stati somministrati 3.152 tamponi nel percorso guariti. Il rapporto positivi-test effettuati e' in crescita rispetto al dato diffuso ieri, quando era stato del 15,2%, con 405 nuovi casi su 2.658 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 84.475. Lo ha espresso il Servizio sanitario regionale in una nota.