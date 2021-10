“Stamani ho avuto un colloquio telefonico con il Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga per fare un punto della situazione sulla campagna vaccinale. La Asl ha da tempo costituito un hub vaccinale proprio presso il Porto di Civitavecchia e sono state finora eseguite oltre 10 mila vaccinazioni al personale marittimo e della logistica. Ad oggi non si segnalano criticità e sin dall’inizio della pandemia vi è stato sempre un rapporto di forte collaborazione sia con l’Autorità portuale, che con la Compagnia dei lavoratori e la Capitaneria di porto, per mettere in sicurezza sia il personale che le attività economiche”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.