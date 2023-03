"Noi procederemo comunque con la trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali".

Lo ha annunciato, a Radio 24 nel corso di 24 Mattino il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Lo Scontro con la Ministra Roccella è unilaterale, noi abbiamo chiesto un incontro e la ministra non ha voluto questo incontro. Mi sembra strano che un gruppo di sindaci chieda un incontro ad un ministro e questo dica che non c'è bisogno di un incontro" sostiene il primo cittadino romano, che poi aggiunge: "Non capiamo questa reazione aggressiva del governo, non è uno scontro politico, si tratta di diritti di bambini che non possono essere discriminati, questa è una cosa sbagliata, antistorica che la società non comprende".