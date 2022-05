Mercoledì 18 maggio alle ore 9,45, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, si svolgerà un incontro con Liudmyla Denisova, Ombudsman of Ucraina e Commissaria dei Diritti Umani di nomina parlamentare; saranno presenti il Presidente Marco Vincenzi e il Difensore civico della Regione Lazio, Marino Fardelli. La delegazione ucraina sarà composta anche dai componenti dello staff, Iryna Savytska e Maksym Polishchuk.

Un incontro con cui si vuole ribadire con forza il legame tra la Regione Lazio, e nella circostanza il Consiglio regionale del Lazio, e il popolo ucraino, ospite nelle diverse comunità laziali, dando ad esso un sostegno anche sui temi della difesa civica e un aiuto sui problemi legati alla cittadinanza e al rapporto con la pubblica amministrazione, per tutte le necessità che si manifestino. Ai vari fondi stanziati dalla Regione per assicurare servizi ed accoglienza ai rifugiati ucraini si aggiunge quindi questo servizio, gratuito, per i cittadini che vogliono rivolgersi al Difensore civico. Un momento che sancisce anche un apprezzamento per il lavoro della difesa civica non solo in ambito regionale ma transfrontaliero, queste le parole di Marino Fardelli.

Nella petizione che i difensori civici europei hanno sottoscritto durante la riunione della "Conferenza europea dei Difensori civici" svoltasi a Strasburgo a fine aprile, si legge che, in conseguenza della preoccupante relazione tenuta dalla collega ucraina sulla situazione in quel paese, i difensori civici e presidenti delle commissioni per le petizioni: riaffermano la piena solidarietà agli ucraini, vittime di una guerra di aggressione, che sta portando ad atti che possono essere qualificati come crimini di guerra o addirittura crimini contro l'umanità; ribadiscono il sostegno a Liudmyla Denisova, difensore civico ucraino; accolgono favorevolmente la decisione del Consiglio dell'Unione Europea di attivare la protezione temporanea, meccanismo che garantisce protezione immediata ai rifugiati ucraini; si impegnano a rimanere vigili sulla continua attuazione di questo meccanismo e sull'accoglienza per i rifugiati nei nostri paesi; condividono la profonda preoccupazione di Denisova per il destino di adulti, bambini e orfani che sono stati trasferiti con la forza in Russia e i suoi timori riguardo al rispetto dei diritti degli sfollati e al rischio di traffico e sfruttamento di bambini e adulti e chiedono un'indagine internazionale indipendente per ottenere maggiori informazioni sulla situazione; invitano la controparte russa a svolgere il suo ruolo, nei confronti delle autorità nazionali, nella tutela dei diritti fondamentali di tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine e senza discriminazione di qualsiasi tipo, e con particolare attenzione agli sfollati o ai rifugiati in Russia.