"Sono molto felice della rielezione di Riccardo Molinari a segretario nazionale del Piemonte.

Io sono un militante lombardo e ovviamente non posso votare in Piemonte, ma da oriundo piemontese, abitando da tanti anni in questa Regione, lo avrei votato con convinzione anche io, perché in questi anni ho potuto verificare e toccare con mano la sua crescita politica, anche nel ruolo di capogruppo alla Camera dei Deputati.

L’auspicio che ho per il Piemonte, come per gli altri territori, è che Molinari e tutti gli altri segretari, nuovi o confermati, abbiano come loro priorità il dialogo, il coinvolgimento e l’ascolto del proprio territorio".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli