“Siamo profondamente addolorati per la prematura perdita di Dalida Angelini” queste le parole del Presidente regionale di CONFAPI Toscana, Luigi Pino, che continua “Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutto il mondo sindacale in questo momento di grande dolore. La perdita di una persona cara è sempre un evento straziante, che fa apparire inadeguata qualsiasi parola di conforto. Dalida Angelini, oltre ad essere una cara persona, è stata una grande dirigente sindacale che si è distinta in campo lavorativo per integrità e competenza nel dibattito anche con la nostra organizzazione datoriale. In questi anni abbiamo avuto svariate occasioni di contatto e ogni volta abbiamo avuto modo di apprezzare la sua professionalità e il suo approccio pragmatico volto a trovare le migliori soluzioni per rendere il mondo del lavoro migliore.”

E conclude “La vita è imprevedibile e alle volte può essere ingiusta, ma è importante ricordare che anche quando una persona se ne va, rimane il ricordo delle buone azioni che ha compiuto. Per tutto questo non dimenticheremo Dalida e il suo contributo.”