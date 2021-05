Dichiarazione on. Gavino Manca, deputato Pd



"Apprendiamo con piacere che il ministero della Funzione pubblica individuerà anche in Sardegna un sede per il cosiddetto Concorso Sud". Così il deputato Gavino Manca (Pd), commenta la nota con cui si è fornito un aggiornamento sulla selezione per l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali. "Con questo provvedimento - prosegue il parlamentare - il ministro Brunetta ha riconosciuto il disagio che avrebbero affrontato alcune centinaia di sardi per partecipare al concorso. È la dimostrazione che attraverso il dialogo si possono raggiungere dei risultati nell'interesse di tutta la comunità. Attendiamo ora l'individuazione della sede isolana che sarà effettuata in base alla provenienza geografica dei candidati alla selezione".