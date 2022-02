"Concessioni balneari? Un settore così importante per l’economia italiana merita certezze e risposte chiare. Non a caso da tempo chiediamo una riforma del comparto".

Lo ha detto oggi intervistato dal Corriere della Sera, il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"La questione è oggettivamente delicata e complessa. La normativa europea, e una sentenza del Consiglio di Stato, ribadiscono la necessità di una revisione della gestione di beni che sono demaniali. Bisogna quindi agire - ha spiegato Bonaccini. A questo punto aggiungerei bene e rapidamente. Evitiamo però che il combinato disposto fra riforma, necessaria, e misure restrittive giustamente adottate contro l’epidemia mettano definitivamente in ginocchio un settore chiave dell’offerta turistica italiana come quello balneare, unico nel panorama europeo".

"Noi chiediamo - ha proseguito Bonaccini - il riconoscimento di tre fattori: valore aziendale dell’impresa, investimenti realizzati e professionalità degli operatori, anche a tutela del lavoro di decine di migliaia di persone. In Emilia-Romagna abbiamo oltre mille imprese balneari che offrono lavoro a 45-50mila persone, a cui va aggiunto tutto l’indotto. Parliamo di operatori che hanno investito nel miglioramento delle strutture, contribuendo alla riconversione di spazi oggi attrattivi e sostenibili, nella convinzione di avere in gestione le aree per un numero di anni poi ridotto - ha sottolineato il presidente dell'Emilia-Romagna. Bisogna poi coinvolgere i territori. E occorrono misure a tutela dei piccoli: inevitabili nel momento in cui le future gare potrebbero essere vinte da multinazionali del turismo. Per questo abbiamo chiesto al governo di coinvolgere anche i coordinatori delle commissioni regionali di turismo e demanio"