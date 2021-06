Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha parlato ai microfoni di 24 Mattino. "Numero sanitari che non si sono ancora vaccinati è ampio, stiamo approfondendo, molti si stanno prenotando adesso. Sono oltre 20 mila ma dentro ci sono i dubbiosi, io sono convinto che ci sarà contagio di ottimismo. Ieri fatti 3000 vaccini in azienda, il Piemonte è la prima regione a partire con le vaccinazioni ai lavoratori e ai familiari dei lavoratori. Questo solleva anche il nostro sistema sanitario e ci permette di vaccinare altri. Abbiamo aperto un hub vaccinale che fa 10 mila vaccini nel weekend per quelli che non possono rispettare la data del richiamo. Accordo con la Liguria per le vaccinazioni ai vacanzieri, è sul tavolo di Figliuolo. Per fortuna le prenotazioni in montagna stanno andando bene, la montagna non è solo funivie. Abbiamo patito un colpo d'immagine per quanto successo a Stresa, e anche un colpo economico. E' per questo che noi vogliamo la verità".