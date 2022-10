“Il cosiddetto fenomeno della disertificazione bancaria - affermano Marco Casucci ed Elena Meini, Consiglieri regionali della Lega - colpisce anche la Toscana e quindi riteniamo importante che le Istituzioni capiscano il valore di scongiurare tale progetto che sta prendendo sempre più piede. Gli istituti di credito - proseguono i Consiglieri - sono un punto di riferimento per le varie comunità e la loro scomparsa è sicuramente un fattore d’impoverimento economico, sociale e culturale delle nostre comunità e costituisce un elemento di marginalizzazione ed un chiaro impulso indiretto allo spopolamento di territori, magari già disagiati perché montani, creando, tra l’altro, effettivi disagi alle fasce più anziane della popolazione non sempre avvezze all’utilizzo delle moderne tecnologie (leggi home banking). Pertanto - precisano gli esponenti leghisti - abbiamo redatto un’interrogazione in cui chiediamo se e come s’intenda interloquire con i vertici delle banche, affinchè i comuni più piccoli non siano abbandonati da funzionalità importanti come quelle bancarie. Sull’argomento, durante un incontro con la stampa, è intervenuto anche Fabio Faltoni, responsabile provinciale Fabi Arezzo che ha fornito, essenziali e significativi dati per quanto concerne la nostra Regione. Sono ormai quasi una trentina, i Comuni toscani privi di uno sportello bancario che equivale privare oltre 50.000 nostri concittadini della possibilità di usufruire di questo servizio-dice Faltoni. Bisogna invertire velocemente la rotta - conclude l’esponente della Fabi - per non ulteriormente favorire la deleteria e citata disertificazione bancaria”.