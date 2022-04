“È noto come in Toscana - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - vi siano numerosi ed apprezzati stabili, adibiti a teatri e cinema che possiedono un retaggio storico-artistico di grande valore”. “Purtroppo - prosegue il Consigliere - da svariato tempo si sta assistendo alla progressiva chiusura di questi luoghi di cultura e la pandemia non ha che acuito la problematica, la quale ha, ovviamente, risvolti di vario tipo, non ultimo la perdita di posti di lavoro". “Le strutture ubicate nei centri cittadini, come il prestigioso Signorelli a Cortona - precisa l’esponente leghista - sono quelle, tra l’altro, che patiscono maggiormente la concorrenza dei multisala, nonché la sempre più vasta offerta di programmi in streaming, tramite le pay-tv".

“Penso, dunque - sottolinea il rappresentante della Lega - che la Regione non possa disinteressarsi della palese criticità e ricordando anche una Direttiva ministeriale del 2014, ho redatto una specifica mozione sul tema". “Nel mio atto - insiste Casucci - chiedo che la Giunta si adoperi in ogni sede opportuna, affinchè tale significativo patrimonio venga rigorosamente censito, scongiurandone, quindi, la dispersione”.

“Infine - conclude Marco Casucci - nella mozione intendo portare l’attenzione anche sul fatto che si debbano sottrarre questi cinema e teatri all’abbandono ed ad un’eventuale speculazione edilizia, tutelando contemporaneamente la qualificata opera di artigiani, tecnici ed artisti che, da sempre, rappresentano un’invidiabile risorsa culturale e lavorativa per il nostro territorio”.