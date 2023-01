“Sono davvero dispiaciuto per l’increscioso episodio accaduto nei confronti della troupe della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4. Una violenta aggressione da parte degli occupanti abusivi di un bene confiscato nel comune di Castel Volturno. Un fatto brutto ed oltre ad esprimere la mia totale solidarietà alla giornalista e agli operatori, ringraziandoli per il lavoro che svolgono informandoci ogni giorno con dedizione e professionalità, sono sicuro che saranno individuati al più presto gli autori di questo vile gesto. Castelvolturno purtroppo è una realtà che vive ai margini ma l’illegalità, l’abusivismo non vincerà. È finito il tempo del girarsi dall’altro lato. Lo Stato c’è e farà sentire sempre di più la sua presenza ed il suo peso. Al direttore Mario Giordano, l’invito a continuare il suo lavoro di cronaca e denuncia così come sempre fatto, perché chi lavora per il bene della comunità non sarà mai solo".

Lo ha dichiarato il deputato casertano Marco Cerreto.