"Ho preso atto con disappunto che alla convocazione richiesta dal sottoscritto in Commissione Controllo a Firenze dei vertici del Pecci, affinche' riferissero sul terremoto che sta coinvolgendo il museo pratese, disposta dal Presidente Capecchi per la data odierna nei confronti del Presidente, Bini Smaghi, del Direttore, Cagol e della Responsabile dei Beni istituzionali ed attività culturali della Regione, Pianea, si sia presentata solo quest’ultima, peraltro correttamente evidenziando i limiti delle sue competenze riguardo i tanti temi in discussione, ma di fatto costringendo la Commissione a concludersi velocemente.

Sono sempre piu' gravi le difficolta' in cui si dibattono i vertici del Pecci e lo stesso Comune di Prato e Regione Toscana, da anni inerti di fronte ad un quadro simile, non possono pensare di rimanere politicamente esenti da queste responsabilita'".

Cosi' interviene Massimiliano Baldini, Responsabile Cultura della Lega per la Toscana e membro della Commissione Controllo in Consiglio Regionale a Firenze.- continua il rappresentante del partito di Matteo Salvini -conclude Massimiliano Baldini -