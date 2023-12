"La questione del rimborso relativo ai dispositivi medici(ovvero il payback)si potrebbe tramutare in un aumento delle tasse, dato che, ad oggi, si naviga a vista ed a parte l'ottimismo di facciata del Presidente Giani, di milioni(circa 400 quelli pretesi) non se ne vede neppure l'ombra", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

"Se non ci fossero novità in tal senso nel giro di pochi giorni, allora lo stesso Governatore sarebbe costretto a prendere provvedimenti in campo fiscale per tappare una voragine creata dall'atavica malagestione sanitaria - prosegue il Consigliere -. Anche in questo contesto, è evidente, infatti, che l'attuale amministrazione regionale sia stata piuttosto maldestra, dato che fra tutte le regioni italiane, quella di gran lunga più in sofferenza riguardo a tale argomento, guarda caso, è proprio la Toscana. Se, quindi, Giani si dovesse presentare in Consiglio regionale, la prossima settimana, con la richiesta d'incrementare le tasse, siamo pronti a fare un'opposizione durissima e quindi, fin da ora, diciamo ai colleghi di Maggioranza di non prendere appuntamenti per Natale e Capodanno, perché li terremo impegnati in Aula", conclude la rappresentante della Lega.