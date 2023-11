"Dalle opposizioni ci saremmo aspettati il plauso per quello che il Governo Meloni sta facendo concretamente per Caivano. E invece ci troviamo ancora una volta di fronte a polemiche pretestuose, questa volta contro il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e della Forestazione Francesco Lollobrigida, a cui va la mia solidarietà". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri. “Se la colpa del ministro Lollobrigida è stata quella di voler essere presente a tutti i costi, in rappresentanza del Governo italiano, all’inaugurazione del Parco Urbano è evidente che le opposizioni continuano a non avere argomentazioni serie su cui confrontarsi.

E poi non possiamo accettare lezioni da chi quando è stato al governo non si è proprio interessato delle gravi problematiche che da anni affliggono il Comune di Caivano. Quella sinistra che per decenni si è voltata dall'altra parte, oggi ci viene a fare la morale. Bisognerebbe ringraziare un servitore dello Stato come il Ministro Lollobrigida per il suo costante impegno e la sua attenzione per Caivano e la Campania invece di chiederne pretestuosamente le dimissioni" conclude Vietri.