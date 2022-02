“Siamo fieri di vedere che le lotte per la legalità portate avanti durante l’Amministrazione a 5 Stelle proseguono senza soluzione di continuità.

Oggi infatti ci troviamo ancora una volta a ringraziare la Polizia di Stato e la magistratura per aver inferto un duro colpo al clan Casamonica, confiscando loro beni per oltre 20 milioni di euro.

Da quando Virginia Raggi si è esposta in prima linea, con tutte le conseguenze personali del gesto, quello che sembrava un dominio criminale inattaccabile si è andato gradualmente disgregando. E questa è una delle eredità più belle che si potessero lasciare ai romani: oggi come prima, andiamo avanti a testa alta”.

Così in una nota congiunta il Movimento 5 Stelle di Roma.