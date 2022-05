“Triste constatare che la Toscana è la seconda regione per capolarato. Un fenomeno che, come ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, nel settore agricolo ma non solo, rappresenta un fenomeno odioso da eradicare con ogni strumento a disposizione. Rafforzare la prevenzione, intensificare i controlli, contrastando in particolare la minaccia rappresentata dalle infiltrazioni di organizzazioni illegali che sullo sfruttamento dei lavoratori hanno costruito le loro fortune.

Ho chiesto alla Giunta regionale di fare il punto sulle iniziative adottate e in programma in Toscana finalizzate a farle perdere posizioni nella triste classifica dello sfruttamento lavorativo. Una terra come la nostra ha gli anticorpi per respingere il virus del capolarato”



Lo scrive il consigliere regionale della Lega Marco Casucci annunciando un’interrogazione con cui chiede di conoscere i risultati del Protocollo regionale contro il capolarato del 2016, le iniziative adottate o in programma per contrastare il fenomeno e la puntuale applicazione della legge 199 del 2016.