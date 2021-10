Come riporta Sky Tg 24, a Case Rosse, nel IV municipio, il seggio 2301 è stato chiuso e riaperto dopo che una cinquantina di elettori avevano già votato, ma sulle schede di un altro municipio. Si è proceduto quindi a richiamare gli elettori. Ma questo non sarebbe stato l'unico problema: Presidenti di seggio hanno parlato infatti di materiale elettorale sbagliato consegnato ai seggi, soprattutto per quanto riguarda le schede relative alle elezioni municipali