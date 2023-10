“De Luca è la macchietta fatta Governatore. Riconosce che è competenza della Regione Campania mettere in sicurezza l’area dei Campi Flegrei, riconosce che c’è un problema enorme e che negli anni non è stato fatto nulla ma critica il Governo Meloni che ci mette la mano. Per De Luca bisognava lasciare dormire tutto sulle sue ginocchia in attesa della tragedia? Non è stato capace di fare nulla né la Regione di De Luca né i suoi Governi nazionali del PD ed ora accusa il Governo Meloni di aver stanziato 50 mln di euro? Siamo all’assurdo.

De Luca pur di parlare contro il Governo Meloni e i suoi Ministri è capace di sostenere il ridicolo. Basta con questa politica dell’irresponsabilità. Le vuote passerelle sono quelle che fa De Luca da anni in Campania, non certo quelle dei Ministri Sangiuliano e Musumeci che si sono presentati con un decreto in bocca”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.