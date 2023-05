“Con ben quattro ospedali tra gli ultimi dieci in Italia, De Luca trova il tempo di sfidare Fitto e di occuparsi dell’erba alta a Salerno. Rimbrotta il Sindaco, che egli stesso ha voluto, e scopre solo ora che al comune di Salerno non funziona nulla. Della sfida con Fitto non ce n’è bisogno visto che De Luca ha dimostrato di essere il meno capace a finalizzare i fondi. De Luca ha milioni di euro ma cantieri aperti non se ne vedono. La smetta di fare il ridicolo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.