"Si è pienamente entrati nelle quarta ondata, oggi in Campania ci sono 869 positivi, ma se cresce la percentuale di positivi soprattutto non vaccinati avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Per questo, martedì avremo una riunione con direttori generali di aziende e Asl per fare il punto sui posti letto. Cominciamo ad avere il problema che era prevedibile, più aumentano ricoveri Covid più diminuiscono altre prestazioni".

E' quanto affermato nella consueta diretta Facebook del venerdì dal Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Sono convinto che non avremo chiusure delle scuole, ma a patto che si completi la campagna di vaccinazione - prosegue De Luca. A metà novembre scatta la scadenza delle vaccinazioni per gran parte del personale scolastico, e nei prossimi giorni partirà una campagna straordinaria. Sono convinto che avremo anche questa volta una prova straordinaria. L'obiettivo è di completare tra novembre e metà dicembre la vaccinazione di tutto il personale, vale a dire 170mila persone che devono avere il richiamo - aggiunge. Sono convinto che avremo una prova straordinaria di efficienza, senso di responsabilità e senso civico"