“Io sono convinto che sarebbe meglio evitare occasioni di diffusione del contagio ma valuterò nei prossimi giorni anche in base all’andamento dell’epidemia. Chi è in grado di fare controlli la notte di capodanno? Nessuno. Non vorrei che per una festa dovessimo poi pagare un prezzo pesante nei mesi successivi. Per oggi credo sia meglio affidarsi alle valutazioni delle singole amministrazioni, salvo l’insorgere una drammatica emergenza di contagi. In quel caso farò ordinanze che saranno vincolanti per tutti“. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.