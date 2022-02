Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervento in collegamento con 'Che tempo che fa' su Rai 3 commenta la decisione di confermare l'obbligo della mascherina all'aperto fino al 28 febbraio. Si tratta di un "gesto di responsabilità tenere la mascherina sempre, all'aperto, altre due settimane in modo da far raffreddare ulteriormente la curva del contagio", sottolinea De Luca. Pur ricordando che la "norma nazionale prevede che si possa non tenere la mascherina all'aperto salvo non poter garantire la distanza di sicurezza" si domanda: "Come si fa all'aperto a misurare gli assembramenti, a mettere e togliere la mascherina in un contesto che specie nelle città, nei centri storici, cambia di metro in metro?".