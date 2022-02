"La situazione del Covid va rapidamente migliorando, credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità".

Lo ha detto nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Credo che dopo la prossima settimana la Campania potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché questo cambio di colori, ma cambia dal punto di vista psicologico" ha aggiunto De Luca.

"Sono ormai quasi 2 settimane che registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive al di sotto del 10% dei posti letto. Questo vuol dire che la linea di rigore che stiamo seguendo produce risultati significativi e dobbiamo continuare così. La nostra linea è stata aprire tutto ma aprire per sempre, non per finta" ha concluso.