"Prosegue la telenovela fra Renzi e Nardella i due amici - nemici che, da qualche tempo, si punzecchiano reciprocamente - affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega. In realtà - proseguono i Consiglieri - il più loquace, tanto per cambiare, appare il leader di Italia Viva che non perde occasione per attaccare il vecchio sodale. Prendendo spunto dalla diatriba sulla caterva di multe pagate da fiorentini e turisti, peraltro questione non secondaria anche da noi sollevata - precisano gli esponenti leghisti - l'ex Sindaco di Firenze, da buon affabulatore, finge di non voler passare alla cassa, ovvero chiedere un Assessore in più, ma lancia chiari segnali a chi di dovere. Insomma - sottolineano i rappresentanti della Lega - tra Pd ed IV è in corso, anche in Regione, una non più latente disfida che potrebbe minare un'alleanza sempre più scricchiolante. In pratica - concludono Giovanni Galli e Federico Bussolin - una sorta di avviso ai naviganti, o meglio un'anticipazione del più classico motto renziano, personalizzato ad hoc: "Dario stai sereno."