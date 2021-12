Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, intervistato da La Repubblica si è così espresso. “Sarà sicuramente un Natale migliore del precedente. Serve unità e continuità nell'azione di governo. L'alta copertura vaccinale, insieme al Green Pass rinforzato, eviteranno le chiusure del 2020. Ci ricordiamo come andò l'anno scorso ancora senza vaccino, vero? Anche un eventuale passaggio in zona gialla, nelle Regioni in cui dovesse avvenire - pur con regole più stringenti - non colpirà l'economia, la scuola e la socialità. Servono unità e continuità nell'azione di governo. E l'autorevolezza di Mario Draghi a livello internazionale è una garanzia per il Paese".