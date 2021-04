"Faremo i controlli come li abbiamo sempre fatti nel periodo della zona rossa. Ma non si può pensare di impedire alle persone di uscire di casa per una boccata d’aria, per fare una passeggiata. Soprattutto dopo tutti questi mesi e con le belle giornate di quest’ultimo periodo. Faremo attenzione ad evitare gli assembramenti, abbiamo disposto anche servizi di controllo nei parchi con volontari dell’associazioni dei carabinieri e della polizia penitenziaria".

Così, oggi sul Corriere della Sera di Bergamo, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

"Se i vaccini arrivano tutti, nelle dosi previste, io credo che da qui in avanti le cose possano filare per il verso giusto - dice Gori sulla vaccinazione in Lombardia. Abbiamo visto che il sistema delle Poste funziona, come d’altra parte s’era già visto in altre regioni. È importante anche essersi chiariti sul principio di priorità da assegnare in base alle fasce d’età. Anche se penso che il pasticcio di queste ultime settimane, con le singole categorie che cercavano di passare in testa alle liste, sia dovuto a quello che è successo con AstraZeneca. Si potevano vaccinare solo gli anziani, ma non con quel vaccino, quindi è stato usato per persone più giovani di alcune categorie. Ora che invece il limite d’età per AstraZeneca è stato superato il problema è risolto" sottolinea. Infine, sulla riaperture delle scuole, commenta: "È una scelta che condivido. Ma mi aspetto che dopo lo scostamento di bilancio arrivino i provvedimenti per i nuovi ristori di cui le categorie più penalizzate dalle chiusure hanno necessità" conclude.